Presentes para dias das mães tem variação de 160%, diz Procon

Com o Dia das Mães se aproximando, muitas pessoas estão em busca do presente perfeito para suas mães. A pesquisa de preço pode ajudar a economizar na hora da compra. Para ajudar o consumidor a fazer a melhor escolha do presente, o Procon Goiás realizou pesquisa de preços em 56 estabelecimentos de Goiânia entre os dias 24 de abril e 03 de maio.

Foram levantados os preços de 122 produtos, como cestas de café da manhã, flores, maquiagens e perfumes. A pesquisa completa está disponível no site . Para quem pensa em presentear com perfume, a maior variação encontrada foi de quase 62% do Armani Code Dior 30ml. O produto foi achado de R$ 484,90 a R$ 785. Se a opção for por maquiagem, a maior variação foi no gloss da marca Bruna Tavares, encontrado de R$ 19,30 a R$ 50, oscilação de quase 160%.

A cesta de café da manhã com 30 itens teve variação média de 106%, sendo comercializada de R$ 169,90 a R$ 350. No caso das flores, um vaso de orquídeas, por exemplo, teve variação de 100%, sendo encontrado de R$ 100 a R$ 200.

Orientações

O Procon orienta o consumidor para, no momento da compra, prestar atenção se os produtos estão com o preço exposto de maneira clara e visível, como valor do total à vista ou das parcelas. Outra recomendação é evitar parcelamentos e sempre desconfiar do parcelamento “sem juros”.

O consumidor também deve ficar atento à política de troca da loja. Pelo Código de Defesa do Consumidor, a troca é obrigatória em caso de defeito do produto: 30 dias para os não duráveis e 90 dias para os duráveis. Exija a nota fiscal, porque ela é essencial em caso de reclamações.

Dias das mães

No caso de compras pela Internet, o consumidor deve exigir o comprovante da data de entrega. Nesse caso, o prazo de desistência da compra é de 7 dias a partir do recebimento do produto. Não receba o produto sem antes fazer uma avaliação do que foi entregue.