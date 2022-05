Presidente da Câmara de Vereadores de Goiânia recebe Título de Cidadão Goiano

Da redação

Por iniciativa do primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, deputado Henrique Arantes (MDB), foi realizada na manhã desta terça-feira, 3, no plenário Iris Rezende, uma sessão solene extraordinária para entrega de título de cidadão goiano ao vereador e presidente da Câmara Municipal, Romário Barbosa Policarpo (Republicanos). A homenagem é oriunda do projeto de lei nº 8224/21.

Na ocasião a mesa foi composta pelo deputado Henrique Arantes; pelo secretário de Estado de Governo, Ernesto Roller, que representou o governador Ronaldo Caiado (UB); pelo prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos); pelo presidente comandante da Agência da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia, Wellington Paranhos Ribeiro; e, ainda, pelo próprio homenageado, Romário Policarpo.

Sobre o político

Nascido no Gama, cidade-satélite do Distrito Federal, o jovem político de 34 anos homenageado na manhã de hoje, está radicado na Capital há muitos anos e já exerce seu segundo mandato à frente da Câmara de Vereadores de Goiânia. Romário foi, também, presidente da Associação dos Servidores da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia (ASGMG) e teve atuação especial no Sindicato dos Trabalhadores do Município de Goiânia.

Da família estavam a mãe, Susi Barbosa, e o irmão Gustavo Souza. Compondo o rol de autoridades, estavam presentes o secretário de Municipal de Educação, Wellington Bessa de Oliveira, o ex-vice-presidente da Associações Goiana dos Municípios (AGM), Paulo Sergio de Rezende, o presidente do SindiGoiânia, Ronaldo Gonzaga dos Santos, funcionários da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil (Cedec), e, ainda, a diretoria do Vila Nova Futebeol Clube.

Numa demonstração de prestígio do homenageado, estiveram presentes muitos dos vereadores de Goiânia: Aaava Santiago (PSDB), Anderson Sales Bokão (DEM), Anselmo Pereira (MDB), Bruno Diniz (PRTB), Cabo Senna (Patriota), Dr. Gian (MDB), Isaias Ribeiro (Republicanos), Joãozinho Guimarães (Solidariedade), Léo José (Republicanos), Luciula do Recanto (PSD), Marlon (Cidadania), Mauro Rubem (PT), Pastor Wilson (PMB), Paulo Henrique da Farmácia (PTC), Pedro Azulão Jr. (PSB), Sandes Jr. (PP), Santana Gomes (PRTB) e, ainda, o vereador e presidente do partido Avante no estado, Thialu Giotti.

“Policarpo, você tem uma força muito grande, porque estou vendo aqui praticamente todos os vereadores de Goiânia, isso mostra sua capacidade de liderança. Penso que se você deseja seguir na política, você está no caminho certo”, disse o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, o primeiro a fazer uso da palavra. “Quero deixar registrado meus agradecimentos, por tudo que você tem feito por aquela casa, conheci você primeiro na lealdade e nas palavras”, finalizou o gestor.

Em seguida, Henrique Arantes entregou o Título de Cidadão Goiano a Romário Policarpo, em reconhecimento de seu trabalho em benefício da Capital e do povo goiano. “Fico muito grato por ser o autor da propositura e entregar para você o Título de Cidadão Goiano. Sua história prova sua seriedade com seus compromissos. Aqui estão hoje vereadores e vereadoras de todas as vertentes políticas para te prestigiar”, falou Arantes.

Em sua fala, o homenageado estendeu seus cumprimentos pontuais a cada uma das autoridades presentes, especialmente aos vereadores. “O estado de Goiás me deu a oportunidade de fazer política, que é o que amo. Para mim, é motivo de orgulho ser vereador na Capital. Agora, como cidadão goiano, tenho a missão de continuar fazendo o melhor por esse povo”, disse Policarpo.

Ele também tratou com distinção a Guarda Municipal: “À minha instituição toda gratidão, vocês representam tudo que há de melhor na minha vida”, finalizou.