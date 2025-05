PRF apreende carga ilegal de madeira nativa da Amazônia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, neste final de semana, um caminhão que transportava ilegalmente mais de 80 metros cúbicos de madeira nativa da Amazônia. A abordagem ocorreu na BR-153, no município de Porangatu, região norte de Goiás. A carga, oriunda do estado do Pará, era composta por toras da espécie Vouacapoua americana, conhecida como acapu, cujo corte e comercialização são proibidos no Brasil.

O motorista tentou burlar a fiscalização utilizando uma nota fiscal que indicava o transporte de fertilizantes. Durante a verificação da carga, os agentes constataram que o produto transportado era, na verdade, madeira nobre. A documentação apresentada não condizia com a natureza da carga.

A espécie acapu é listada como “em perigo” pela Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção, publicada pela Portaria nº 443 do Ministério do Meio Ambiente. Essa madeira é considerada de alto valor comercial por suas características físicas: é extremamente resistente, imputrescível e tolerante a cupins e fungos. Devido ao seu crescimento lento, a exploração descontrolada tem colocado a espécie em risco.

A extração ilegal de acapu tem sido frequente em áreas de desmatamento recente na Amazônia, onde é usada principalmente para a construção de cercas e estruturas rurais. O destino da carga apreendida ainda está sob investigação.

A ocorrência foi encaminhada ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama) e Secretaria de Economia do Estado de Goiás.

