PRF em Goiás tem novo superintendente

O inspetor Evandro Dalton Martins tomou posse nesta sexta-feira (23) como novo superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Goiás. A cerimônia foi realizada no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em Goiânia, e reuniu autoridades políticas e representantes de órgãos de segurança pública.

Estiveram presentes no evento o diretor-geral da PRF, Fernando Oliveira e demais autoridades públicas.

Evandro Dalton ingressou na PRF em 2005. Desde então, atuou em diversas áreas operacionais e administrativas da instituição. Foi chefe de operações, superintendente executivo e superintendente substituto. Também trabalhou em delegacias da PRF nos municípios de Morrinhos e Goiânia, no Serviço de Operações e no Núcleo de Operações Especiais (NOE).

Além da experiência prática, o novo superintendente é instrutor de armamento, tiro e motociclismo. Possui graduação em Direito e em Análise de Sistemas. Também é pós-graduado em Segurança Pública, Análise Criminal e Docência em Armamento e Tiro.

Durante a posse, Evandro destacou o papel da PRF no fortalecimento da segurança pública no estado. Reforçou o compromisso com o trabalho integrado entre os órgãos federais, estaduais e municipais, além da continuidade das ações de educação para o trânsito e combate ao crime nas rodovias.

A PRF atua em Goiás desde 1959, quando foi instalada a primeira unidade operacional no entroncamento das BRs-060 e 153, em Anápolis. Hoje, a corporação conta com sete delegacias, 14 unidades operacionais e cerca de 500 policiais. São aproximadamente três mil quilômetros de rodovias federais sob fiscalização da instituição.

Além da fiscalização de trânsito, a PRF realiza ações de enfrentamento à criminalidade, com apreensões de drogas, armas e veículos roubados. Também desenvolve programas educativos, como o Educar, desenvolvido pela Delegacia de Jataí, e o PAT, pela Delegacia de Catalão.

A nova gestão assume em um cenário de crescimento da atividade econômica em Goiás, com o aumento do fluxo de cargas e veículos em rodovias que cortam áreas estratégicas do agronegócio e da indústria.

