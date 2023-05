Processo seletivo da Prefeitura de Formosa abre inscrições com 323 oportunidades de trabalho

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo da Prefeitura de Formosa, em Goiás, com 323 vagas imediatas. As funções são as seguintes: agente de serviços de higiene e alimentação – para quem tem nível fundamental, mesmo incompleto – e professor – exigência de ensino superior completo – de braile; ciências; ciências biológicas; ciências humanas; educação física; educação infantil; geografia; história; libras; matemática; português e inglês. Os salários iniciais são de até R$ 3.184.

Para se inscrever, basta entrar no site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib) até às 23h59 do dia 27 de junho de 2023. As taxas são de R$ 80 e R$ 145 – dependendo do cargo pleiteado – e as provas estão previstas para o dia 30 de julho de 2023, na cidade de Formosa.

Sobre o Idib

O Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib) tem contratos com órgãos e instituições de todo o território nacional e status que o credenciam como uma instituição sólida, respeitada e inovadora, uma das maiores bancas organizadoras de concursos públicos no país. Pioneiro na utilização de biometria digital e facial para a identificação de candidatos e redução de fraudes, conta com um aparato de segurança que inclui câmeras de alta definição com monitoramento 24h, sistema anti-hackeamento, detectores de metal, malotes de segurança lacrados impermeáveis e resistentes ao fogo, fragmentadoras, portas blindadas, comunicação por rádio amador e bloqueadores de celular – um verdadeiro arsenal contra irregularidades.

A instituição foi a primeira a organizar concurso público para o Exército Brasileiro: os certames da Escola Preparatória de Cadetes do Exército (Espcex) e o de admissão do Colégio Militar de Salvador (CMS), esse ano. Fazem parte do portfólio do Idib, também, a Ordem dos Advogados do Brasil de GO; o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, na BA; a Eletrobrás do PI; os governos dos estados de GO e PE; os Conselhos Regionais de Medicina do RJ, PE e MT; o Conselho Regional de Farmácia de MS; o Conselho Regional de Odontologia de PE; as Polícias Militares da PB e do ES; o Ministério Público do Estado do RS e a Câmara Municipal de Maceió.