Procon Anápolis apresenta pesquisa inédita de itens consumidos no café da manhã

Em mais uma pesquisa inédita, o Procon Anápolis traz o levantamento dos valores de 27 itens presentes na composição da mesa do café da manhã dos consumidores anapolinos. Foram visitados oito estabelecimentos comerciais entre os dias 13 e 15 de fevereiro. O diretor do Procon, Wilson Velasco, destaca que a pesquisa levantou alerta para o órgão. “A partir de agora, vamos monitorar esses valores para verificar se está havendo ou não abusos na cobrança”, afirma.

Um produto que chamou a atenção foi o quilo da rosca húngara, que sofreu uma variação de 314%, com preços entre R$ 12,04 e R$ 49,90. O segundo item com maior oscilação foi o quilo do pão sovado (212%), com valores entre R$ 7,99 e R$ 24,90. Em terceiro lugar encontra-se o quilo da rosca trança (100%), com preços entre R$ 25 e R$ 49,90. O famoso pão francês teve uma das menores variações no quilo (38%), com valores entre R$ 14,50 e R$ 19,99.

“Durante a pesquisa, verificamos que três pessoas em uma casa consumindo apenas leite e pão durante um mês tem 30% do seu salário comprometido somente com essa despesa”, revelou o diretor. Para conferir a pesquisa e o relatório técnico completo, acesse: https://www.anapolis.go.gov.br/pesquisas-procon/.