Procon aponta variação de até 59% no preço dos ovos de chocolate

Para auxiliar nas compras da população nos dias que antecedem a Páscoa, a Superintendência de Proteção aos Direitos do Consumidor (Procon Goiás) divulga pesquisa de preço dos ovos de chocolate, caixas de bombons, tabletes e colombas.

Do dia 20 a 24 de março, as equipes de pesquisa do órgão estiveram em 25 estabelecimentos de Goiânia e coletaram os dados de 98 itens de diferentes marcas e tamanhos. A pesquisa completa está disponível no site do Procon Goiás (www.procon.go.gov.br).

A novidade do levantamento deste ano é que, além dos ovos de Páscoa tradicionais, os pesquisadores também colheram informações sobre os produtos da chamada Linha Excelência, comercializados em lojas de renome nacional, e da Linha Gourmet, de confeitarias da capital.

Variação

A maior variação de preço foi de 89,09%, no item tablete de chocolate ao leite Garoto de 80 gramas. O valor do produto variou de R$ 4,49 a R$ 8,49. Outro item que merece destaque foi a Colomba Trufada Bauducco 650 gramas, com variação de 80,94%, sendo o menor preço de R$ 28,49 e o maior preço R$ 51,55. A caixa de bombom Nestlé 251 gramas foi encontrada de R$ 8,89 a R$ 14,99, uma diferença de 68,62%.

Ovos de chocolate

Entre os ovos de Páscoa, a maior variação encontrada foi do ovo Kit Kat 332 gramas, que teve diferença de 59,1% entre os estabelecimentos, sendo encontrado de R$ 43,99 a R$ 69,99. Na linha infantil, o ovo Lacta Barbie de 166 gramas tem sido comercializado entre R$ 64,99 e R$ 89,90, variação de 38,33%.

Em relação aos preços do ano passado, a maior variação encontrada foi de 40,29% do ovo de Páscoa Ouro Branco 359 gramas. Em 2022, o produto era vendido ao preço médio de R$ 43,78 e, esse ano, por R$ 61,42. O ovo de Páscoa Sonho de Valsa 277 gramas custava, em média, R$ 34,89 no ano passado e este ano custa R$ 48,75, variação de 39,72%.

As lojas podem utilizar diferentes tipos de chocolates, entre nacionais e importados. Por isso, o consumidor deve ficar atento. Na Linha Excelência, por exemplo, há lojas com ovos variando de R$ 49,90 a R$ 134,90. Na Linha Gourmet, há confeitaria em Goiânia com ovos entre R$ 48 e R$ 148. Em outra confeitaria, no mesmo estabelecimento, há ovos variando de R$ 140 a R$ 279.

Orientações

Uma dica para quem quer economizar nas compras está em substituir os ovos por outro chocolate, como barras ou bombom, que são mais baratos. O consumidor deve avaliar o custo-benefício, já que ovos de chocolate podem custar mais caro por ter personagem infantil na embalagem ou brinquedos.

Quando houver brinquedos, é preciso verificar se a embalagem contém o selo do Inmetro e a faixa de idade indicada para a criança. Os rótulos também devem trazer, além da identificação do fabricante, a data da validade, peso e a composição. Quanto às compras de ovos de chocolate em bancas de promoção, muitas vezes estão quebrados e por isso mais baratos. Assim, não dá ao consumidor o direito de reclamar posteriormente por esse motivo.