Procon constata irregularidades em lojas de Goiânia

A Procuradoria de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) em Goiânia constatou 30 irregularidades nos estabelecimentos fiscalizados no âmbito da operação 12 de Outubro, voltada para lojas que vendem presentes para o Dia das Crianças. O órgão emitiu também duas autuações. A operação começou no dia 05 de outubro e foi finalizada nesta terça-feira (11/10).

O Procon apurou a prática de preços abusivos, validade dos produtos, veracidade das promoções e se os descontos anunciados são cumpridos. As autuações aconteceram em função de diferenças nos preços nas gôndolas e no caixa, na hora do pagamento.

“É uma força-tarefa da equipe de fiscalização para garantir que os direitos dos consumidores sejam respeitados na hora da compra. Um trabalho detalhado dentro dos estabelecimentos, observando item por item”, afirma o gerente de fiscalização do Procon Goiânia, Erlan Borges.

Alerta

O Procon alerta para que o consumidor escolha a melhor opção de compra e de pagamento. A pesquisa, por parte dos pais, é importante para evitar gastos desnecessários. “Importante o consumidor também exigir a nota fiscal, pois nos casos de defeitos, o consumidor poderá reivindicar seus direitos”, diz o órgão.

No caso das compras virtuais, o Procon Goiânia orienta que o consumidor fique atento aos prazos de entrega, bem como às possíveis alterações do preço do momento de inserção do produto ao carrinho até o pagamento.

O consumidor pode desistir em até sete dias a partir da efetuação do pedido ou recebimento do produto. Em casos de dúvidas, denúncias ou reclamações, o consumidor pode entrar em contato com o Procon Goiânia por meio dos telefones 3524-2936 ou 3524-2942 ou aplicativo Prefeitura 24h.