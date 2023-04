Procon interdita mais três empresas que comercializam consórcio

O Procon Goiás interditou mais três empresas que comercializam consórcio, nesta segunda-feira, 10. Desta vez, a ação das equipes de fiscalização foi na Cidade Empresarial, em Aparecida de Goiânia.

As interdições dão continuidade à ampla operação que investiga, em parceria da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Consumidor (Decon), empresas desse ramo em Goiás.

Todas as empresas têm denúncias no Procon Goiás e operam, basicamente, nos mesmos moldes. O consumidor vê um anúncio de venda de veículos ou imóveis na internet, em sites de marketplace ou nas redes sociais e recebe a garantia de aquisição do bem em poucos dias.

Normalmente, o consumidor é convencido a pagar um valor como se fosse entrada de um financiamento, mas, com o decorrer do tempo, não recebe o veículo ou o imóvel. Há quem solicite, então, o rompimento contratual, mas acaba descobrindo que assinou um contrato de consultoria financeira ou cota de consórcio, configurando o “golpe do falso financiamento”.

Na maior parte dos casos, apesar da reclamação para os vendedores ou no estabelecimento, a devolução dos valores pagos é recusada, e o consumidor acaba ficando sem o bem e sem o dinheiro da entrada.

Durante a operação, apareceram consumidores para reclamar dos serviços das empresas. Em uma delas, o casal se deslocou de Minas Gerais até Goiânia para verificar o carro que foi oferecido por meio do Facebook.

No caso deles, havia sido pedido uma entrada de R$ 9 mil para que o financiamento fosse liberado e, posteriormente, descobriu-se que o carro nem existia. Em outro caso, um idoso estava prestes a dar R$ 18 mil de entrada de um suposto financiamento de uma casa em Goiânia quando as equipes de fiscalização chegaram.

Interdições

Segundo o superintendente do Procon Goiás, Levy Rafael Alves Cornélio, as interdições que têm sido feitas nos últimos dias são resultados de um esforço conjunto das forças de segurança do estado.

“É uma operação ampla, com inúmeras empresas que têm sido objeto de investigação por parte da Decon e também autuadas administrativamente pelo Procon Goiás. Então, estamos de olho! Enquanto houver denúncias de consumidores e sendo confirmado pela fiscalização que esses estabelecimentos estão lesando a população, agiremos com o máximo rigor”, explica.

As empresas foram autuadas e interditadas por crimes contra a relação de consumo. Já são 11 estabelecimentos do ramo interditados pelo Procon Goiás desde o último dia 24 de março.

O órgão orienta ainda que, se o consumidor se sentir lesado e quiser fazer denúncia, os canais são os telefones 151 (Goiânia), (62) 3201-7124 (interior) ou ainda pela internet, por meio do Procon Web.