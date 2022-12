Programa contra as drogas e a violência orienta estudantes da rede municipal

Mais de 500 estudantes da rede municipal participaram da cerimônia de formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), uma parceria entre a Polícia Militar e a Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Educação.

Com lições lúdicas e aulas específicas, o programa tem como objetivo trabalhar as práticas de valorização à vida, o combate ao uso das drogas e a erradicação da violência. “O Proerd oferece uma variedade de atividades interativas e construtivas, que levam em consideração as experiências do cotidiano dos estudantes e, sobretudo, exploram suas potencialidades”, conta o Sargento Netto, um dos instrutores.

A secretária de Educação, Eerizania de Freitas, ressalta a importância da parceria com a PM e do trabalho preventivo realizado nas unidades de ensino. “Envolver a escola, a família e a comunidade no combate ao uso das drogas e da violência, por meio de ações pedagógica de prevenção, desenvolve o senso de responsabilidade e o espírito de solidariedade e de cidadania nos estudantes”, comenta.

Implantado em Anápolis no ano 2000, o Proerd já formou mais de cinquenta mil estudantes, propagando uma mensagem de paz, combate à criminalidade e ao uso de drogas. Ao todo, participaram do programa 507 estudantes das Escolas Municipais Alfredo Jacomossi, Ayrton Senna da Silva, Betesda Esperança, Cecília Meireles, Luiz Carlos Bizinotto, Maria Elizabeth Camelo Lisboa e Realino José de Oliveira.