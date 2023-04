Programa Mais Empregos oferece 140 vagas para supermercado em Goiânia

Uma ação especial realizada pela Secretaria da Retomada, por meio do Programa Mais Empregos vai ofertar de 140 vagas para trabalho em Goiânia. Os interessados devem procurar atendimento na terça-feira, 04, das 9h às 16h, na Vila Cultural Cora Coralina, na Rua 3, atrás do Teatro Goiânia, no Centro da capital.

A empresa que oferta as vagas atua no ramo de atacarejo e supermercados. Após a triagem e adequação do perfil do candidato, as entrevistas serão feitas no próprio local.

Todas as oportunidades são com salário inicial de R$ 1.302 e não exigem experiência na área. A ação oferece 50 vagas para operador de caixa, 50 vagas para repositor de mercadorias, 30 vagas para empacotador à mão e 10 para fiscal de prevenção de perdas.

O Programa Mais Empregos foi criado pela Secretaria da Retomada em 2020 para facilitar o acesso de trabalhadores às oportunidades de trabalho formal cadastradas no sistema do Sine.

Confira abaixo as oportunidades e exigências de escolaridade:

Operador de caixa

50 vagas

Escolaridade exigida: Ensino Médio incompleto

Repositor de mercadorias

50 vagas

Escolaridade exigida: Ensino Fundamental completo

Empacotador à mão

30 vagas

Escolaridade exigida: Ensino Fundamental completo

Fiscal de prevenção e perdas

10 vagas

Escolaridade exigida: Ensino Médio completo