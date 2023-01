Prova para escrivão da Polícia Civil será neste domingo

Serão aplicadas neste domingo, 15, em Goiânia, as provas objetiva e discursiva do concurso para escrivão de polícia da 3ª classe da Polícia Civil do Estado de Goiás (PC-GO). A seleção recebeu inscrições de 37.915 candidatos, que disputarão as 310 vagas ofertadas no certame. Os participantes devem consultar seu local de prova no site da banca organizadora, o Instituto AOCP, e imprimir o cartão de informação do candidato.

A prova terá início às 13 horas, com duração máxima de cinco horas. Para a realização desta etapa o candidato deverá comparecer ao seu local de prova com uma hora de antecedência, portando documento de identidade oficial com foto e o cartão de informação do candidato impresso, além de caneta esferográfica transparente, de tinta azul ou preta. Não são aceitos documentos de identificação digitais.

O salário inicial para o cargo é de R$ R$ 6.353,13 e o candidato aprovado poderá ser lotado em qualquer unidade da Polícia Civil, a critério da Secretaria de Segurança Pública. O certame prevê ainda as etapas de avaliação de aptidão física, avaliações médica, psicológica e avaliação da vida pregressa e investigação social, além do curso de formação.

Recomposição

O concurso para escrivães é uma das quatro seleções realizadas pelo Governo de Goiás para recompor os quadros da Polícia Civil. Também foram realizados concursos para delegado de polícia substituto, agente de polícia da 3ª classe e papiloscopista policial da 3ª classe. Ao todo, foram ofertadas 864 vagas para carreiras da PC-GO. Os quatro concursos receberam, juntos, mais de 120 mil inscrições.