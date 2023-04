Quantidade de acessos ao Portal da Alego cresce 30% em um ano

O segundo mês da 20ª Legislatura proporcionou um aumento de 30,6% na quantidade de acessos no Portal da Alego em relação ao mesmo período de 2022 e de 24,6% quando comparado com fevereiro de 2023. Neste março, foram 148.845 visitas, sendo que, no ano anterior, registraram-se 113.953 passagens pelo site da Casa e, no segundo mês deste ano, 119.446.

Os números alcançados ao final do primeiro trimestre deste ano mantêm a tendência dos últimos meses, evidenciando os frutos do investimento do Legislativo na comunicação e transparência com o povo goiano. Assim, a página virtual da Casa se configura como uma das formas de instrumentalizar o diálogo entre o Legislativo e a sociedade. Ao investir na qualidade do seu Portal institucional, a Alego se preocupa em estimular a democracia em Goiás.

Em março, o número de visitantes únicos, dado que indica quantos entraram no site sem contar a mesma pessoa mais de uma vez, foi de 100.910. Cada um deles navegou, em média, por 2,25 páginas durante dois minutos e 24 segundos. No mês anterior, a quantidade de visitantes únicos foi 77.145, ou seja, a métrica apresentou crescimento de 30,8%.

As informações são da Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI), que fornece, todos os meses, um relatório sobre os cliques ao Portal institucional. Em parceria com a Diretoria de Comunicação, o departamento tem se dedicado para que o site do Parlamento goiano seja aprimorado de maneira constante.

O analista legislativo Alessandro Guarita explica que o relatório é divulgado pela DTI há pelo menos seis anos e tem como objetivo guiar tomadas de decisão em diferentes seções da Casa. “Na época, percebemos que havia a necessidade de criar esse tipo de registro para que pudéssemos acompanhar o desempenho do site e adequá-lo em termos técnicos”.

Do total de usuários, 61,69% são novos, o que reflete a renovação promovida pela posse de 22 deputados que não faziam parte da Casa na 19ª Legislatura. A notícia com o maior número de acessos, 3754, é sobre a aprovação de um projeto de lei que garante aos idosos o direito de ter um acompanhante em hospitais.

Quanto aos perfis institucionais de deputados, o presidente da Alego, Bruno Peixoto (UB), foi o campeão de visitas: 994. Ele é seguido, nesta ordem, por três parlamentares novatos: Dra. Zeli (Solidariedade), Alessandro Moreira (PP) e Bia de Lima (PT). As páginas de cada deputado contêm as informações de contatos, perfil bibliográfico, links para as notícias produzidas pela assessoria de imprensa, entre outras informações relevantes. No total, foram 32.417 visitas nessas seções e nenhum membro do Legislativo registrou menos de 300.

Por fim, o Portal da Transparência da Alego responde por 35.751 acessos. As subdivisões mais visitadas foram, respectivamente, “Processos”, “Diários” e “Despesas com pessoal”.