Queda de árvore deixa 5 feridos no Setor Oeste

Atualizada às 10h43

Os bombeiros atendem neste momento uma ocorrência de queda de árvore na feira do Atheneu Dom Bosco, no cruzamento da rua 1 com a rua 4 no Setor Oeste, em Goiânia. Uma árvore do Bosque dos Buritis caiu sobre barracas na feira.

Cinco pessoas tiveram ferimentos e foram encaminhadas para Cais e para os hospitais Hugo e Hugol. Há 11 viaturas do Corpo de Bombeiros no local.

Os bombeiros divulgaram o estado de saúde de quatro das vítimas encaminhadas para hospitais.

Vítima 1 – consciente, sem fratura aparente mas muita dor na coluna e corte com muito sangramento na cabeça – Hugo.

Vítima 2 – consciente, verbalizando, porém confusa. TCE (traumatismo crânio-encefálico) com edema na região occipital. Hospital Neurológico

Vítima 3 – com TCE leve, corte contuso no crânio e dores torácicas. Consciente, orientada. Hugol

Vítima 4 – consciente, orientada, com trauma leve de face e contusão no nariz. Cais de Campinas.