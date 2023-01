Rally da Safra avalia lavouras de soja no Sudoeste goiano

A região do Sudoeste de Goiás recebe na próxima semana técnicos do Rally da Safra para avaliação de áreas de soja. Depois de percorrerem o Sudeste do Mato Grosso, os técnicos irão colher amostras nos municípios de Mineiros, Jataí e Rio Verde, entre outros, entre os dias 24 e 27 de janeiro. Goiás, que na safra passada atingiu seu recorde de produtividade com 67,2 sacas por hectare, apresenta potencial reduzido em função da estiagem que afeta as lavouras precoces, porém as de ciclo médio e tardio estão em ótimas condições de desenvolvimento e podem suprir o potencial perdido das precoces. A Agroconsult, organizadora do Rally da Safra, estima a produtividade pré-Rally no estado em 62,9 sacas por hectare.

No Brasil, a produção de soja é projetada pela Agroconsult em 153,4 milhões de toneladas, volume 19% acima da safra anterior, numa área plantada 3,9% maior, de 43,2 milhões de hectares. Para manter essa previsão de safra, é necessário que as lavouras do Rio Grande do Sul, por exemplo, que vem apresentando clima um pouco mais seco que o esperado por conta do La Niña, recebam chuva nas próximas semanas.

O trabalho de campo dos técnicos do Rally nas próximas semanas será fundamental para produzir informações mais precisas sobre a produção brasileira de soja. Neste ano, 28 equipes vão avaliar mais de 1.500 lavouras em 12 estados, percorrendo cerca de 60 mil quilômetros. A expedição técnica chega à 20ª edição, com mais de um milhão de quilômetros percorridos e 32 mil lavouras avaliadas nas 19 edições anteriores.

As lavouras de soja serão avaliadas por 18 equipes do Rally da Safra até o dia 04 de abril. Quatro equipes farão visitas técnicas aos produtores entre abril e maio. Outras seis percorrerão as lavouras de milho segunda safra em maio e junho. O levantamento ocorre durante a fase de desenvolvimento das lavouras e colheita e os técnicos percorrerão polos produtores em 12 estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Bahia, Maranhão, Piauí e Tocantins, que respondem por 95% da área de produção de soja e 72% da área de milho.

Nesta edição, o Rally estará presente nos principais eventos do agronegócio: Show Rural, em Cascavel (PR); ExpoDireto, em Não-Me-Toque (RS); Show Safra, em Lucas do Rio Verde (MT), e Tecnoshow Comigo, em Rio Verde (GO). Patrocinam a 20ª edição do Rally da Safra: FMC, Prometeon, OCP Brasil, Santander e SoyTech.

O trabalho das equipes e o roteiro completo da expedição poderão ser acompanhados pelo http://bit.ly/RallyRedesSociais.