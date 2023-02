Rally da Safra volta a Goiás e avalia soja no Leste do estado

Com boas perspectivas para a safra de soja, Goiás recebe, na próxima semana, os técnicos do Rally da Safra. A equipe volta ao estado neste sábado, dia 25, vinda de Unaí (MG), para avaliar lavouras na região Leste nas cidades do entorno de Cristalina e Catalão. No final de janeiro, o Rally visitou áreas no Sudoeste goiano.

O tempo mais nublado e chuvoso em janeiro provocou alongamento do ciclo, mas, em geral, as lavouras apresentam bom potencial. A produtividade de Goiás foi estimada pela Agroconsult, organizadora da expedição, em 62,9 sacas por hectare no período pré-Rally e mantida após a passagem dos técnicos pelo Sudoeste do estado. Agora, as equipes irão avaliar áreas mais tardias para concluir essa estimativa. Até o momento, onze equipes técnicas já percorreram estados produtores e as amostras coletadas em algumas regiões, o resultado da colheita da soja precoce e a avaliação sobre o desenvolvimento das áreas de ciclo mais tardio apontam para excelentes condições na maior parte do país.

O Rio Grande do Sul destoa desse cenário, com a estiagem que se agravou durante o período reprodutivo das plantas. A produtividade estimada para o estado caiu de 51,5 sacas por hectare (estimativa pré-Rally) para 38 sacas por hectare. Outros estados – como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e MAPITO-BA quase compensaram as perdas do Rio Grande do Sul. Esse contexto levou a Agroconsult a revisar La safra brasileira para 153 milhões de toneladas, 400 mil toneladas abaixo das projeções iniciais. Ainda é um volume 18,4% acima da temporada 21/22, reforçando a perspectiva de uma grande safra.

“Na maior parte das regiões, as lavouras tiveram bom desenvolvimento em cenário de clima favorável. Nossos técnicos detectaram maior peso de grãos e aumento no número de grãos por hectare principalmente no Centro-Oeste”, afirma André Debastiani, coordenador do Rally da Safra. A estimativa de produtividade média para a safra brasileira passou de 59,2 para 58,8 sacas por hectare.

Desde 9 de janeiro mais de 21 mil quilômetros foram percorridos pelo Rally da Safra. O trabalho de campo dos técnicos nas próximas semanas será fundamental para produzir informações mais precisas sobre a produção brasileira de soja. No total, 27 equipes percorrerão cerca de 60 mil quilômetros visitando mais de 1.500 lavouras em 12 estados. A expedição técnica chega à 20ª edição, com mais de um milhão de quilômetros percorridos e 32 mil lavouras avaliadas nas 19 edições anteriores.

Dezessete equipes do Rally da Safra estarão em campo até o dia 04 de abril para avaliar lavouras de soja. Quatro equipes farão visitas técnicas aos produtores entre abril e maio. Outras seis percorrerão as lavouras de milho segunda safra em maio e junho. O levantamento ocorre durante a fase de desenvolvimento das lavouras e colheita e os técnicos percorrerão polos produtores em 12 estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Bahia, Maranhão, Piauí e Tocantins, que respondem por 95% da área de produção de soja e 72% da área de milho.

Nesta edição, o Rally estará presente nos principais eventos do agronegócio: ExpoDireto, em Não-Me-Toque (RS); Show Safra, em Lucas do Rio Verde (MT), e Tecnoshow Comigo, em Rio Verde (GO). Técnicos visitaram, neste mês, a Show Rural, em Cascavel (PR). Patrocinam a 20ª edição do Rally da Safra: FMC, Prometeon, OCP Brasil, Santander e SoyTech.