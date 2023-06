Rede de horteleira oferece 300 vagas temporárias em Caldas Novas

Privé Hotéis e Parques, em Caldas Novas (GO), abriu 300 vagas temporárias de emprego em preparação para a alta temporada de férias de julho de 2023. As oportunidades estão distribuídas em 25 diferentes funções, como atendente, camareira, auxiliar de cozinha, cozinheiro, churrasqueiro, auxiliar de limpeza, monitor de lazer, porteiro, arrumador, garçom e copeiro. Os salários oferecidos variam de R$1.320,00 a R$2.200,00, com início previsto para o mês de junho.

Os interessados em concorrer às vagas devem enviar seus currículos para o e-mail [email protected], evidenciando experiência na área de interesse e/ou disponibilidade de horário. Além disso, é requisito residir na cidade de Caldas Novas. Aqueles que preferirem entregar o currículo pessoalmente podem fazê-lo no departamento de Recursos Humanos, localizado na Rua Turismo, Qd.06, Lt.14, Bairro Turista 1, em Caldas Novas (GO). O atendimento presencial é exclusivo das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Confira as funções disponíveis:

· Açougueiro

· Arrumador

· Atendente

· Auxiliar de Cozinha

· Auxiliar de Gard Manger

· Auxiliar de Serviços Gerais

· Barman

· Camareira

· Chapeiro

· Churrasqueiro

· Confeiteiro

· Copeiro

· Cozinheiro

· Cumim

· Fiscal de toboágua

· Garçom

· Mensageiro

· Monitor de Lazer e Entretenimento

· Padeiro

· Pieiro

· Piscineiro

· Pizzaiolo

· Porteiro

· Recepcionista

· Trancheur