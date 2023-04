Rede Hemo vai atender doadores de sangue durante feriado

A Rede Estadual de Hemocentros (Rede Hemo) reforça a necessidade de doação de sangue no estado, em especial dos tipos negativos A, B, O e AB. O pedido ocorre, sobretudo, com a aproximação do feriado prolongado da Semana Santa, com objetivo de garantir a manutenção do estoque de sangue e abastecer as 222 unidades de saúde atendidas em Goiás pela rede.

O Banco de Sangue do Hugol também funcionará na quinta-feira das 7 às 18 horas, fechando na sexta-feira, 07, e retornando as atividades no sábado, 08, das 7 horas ao meio-dia.

Na sexta-feira, todas as unidades estarão fechadas. No sábado, o Hemocentro Coordenador, em Goiânia, funciona das 8 horas ao meio-dia. Também no sábado, a unidade móvel de coleta externa estará na Praça Criativa, em Senador Canedo, das 8 às 16h.

Quem pode doar

Para fazer uma doação de sangue é necessário estar saudável, ter peso acima de 50 kg, apresentar documento com foto válido em todo o território nacional e idade entre 16 e 69 anos – antes de completar 18 anos, é necessária uma autorização dos pais ou responsáveis.

Quem tomou a vacina da febre amarela deve aguardar 30 dias para fazer uma doação. Já para vacina contra gripe, o prazo é de 48 horas. No caso da vacina contra o novo coronavírus é preciso esperar 48 horas após a dose de Coronavac, e sete dias após a aplicação das demais.

Pessoas candidatas à doação de sangue com diagnóstico ou suspeita de Covid-19 e que apresentaram doença sintomática poderão efetuar a doação dez dias após a completa recuperação. Os voluntários que apresentaram diagnóstico positivo, mas permaneceram sem sintomas, poderão doar após dez dias da data de coleta do exame. Quem teve contato com um caso confirmado de Covid-19 no período de transmissibilidade pode doar sangue sete dias após o último contato.

Agendamento na Rede Hemo

Quem deseja doar sangue na Rede Hemo pode agendar a doação pelo site agenda.hemocentro.org.br ou pelo telefone 0800 642 0457. O agendamento evita aglomerações e garante a segurança de todos.

Horários especiais das unidades de coleta de sangue no feriado

Hemocentro de Goiânia: 06/04, das 8h às 18h; e 08/04, das 8h às 12h

Hemocentro de Rio Verde, Ceres, Jataí, Formosa, Iporá, Porangatu e Quirinópolis: 06/04, das 8h às 18h

Banco de Sangue do Hugol: 06/04, das 7h às 18h30; e 08/04; das 7h às 12h

Unidade móvel

Coleta Externa com a Unidade Móvel da Rede Hemo

Quando: 08/04 das 8h às 16h

Onde: Praça Criativa, Senador Canedo (GO)