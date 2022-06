Renda Família Mais Mulher credita mais de R$ 2milhõespara 6,9mil beneficiárias

Da redação

A Prefeitura de Goiânia creditou, na quarta-feira (24/05), mais de R$ 2 milhões para as beneficiárias do Renda Família + Mulher. O valor corresponde à quarta parcela da segunda etapa, e à segunda parcela da terceira etapa do programa, e contempla 6,9 mil moradoras.

Cada beneficiária recebe o valor total de R$ 1,8 mil, dividido em seis parcelas de R$ 300, creditadas no dia 10 de cada mês. O valor é usado para compra de itens alimentícios e de higiene.

O prefeito Rogério Cruz ressalta que o Renda Família +Mulher é promoção de justiça social a quem foi diretamente afetada pela pandemia. O programa é inédito na capital. “A transferência de renda é essencial no auxílio a mulheres em situação de vulnerabilidade social, para que sustentem suas famílias”, afirma.

A secretária municipal de Políticas para as Mulheres, Tatiana Lemos, destaca que o Renda Família + Mulher é o maior programa de transferência de renda já realizado pelo município. Segundo ela, são mais de R$ 23 milhões investidos pela gestão. “Um de nossos pilares é o bem-estar dessas mulheres e suas famílias”, diz.

O programa, lançado em outubro de 2021, teve inscrições encerradas em 31 de março de 2022. Até agora, foram três entregas de cartões às mulheres aprovadas na primeira, segunda e terceira etapas, realizadas nos meses de dezembro de 2021, fevereiro e abril deste ano.

Quem foi aprovada, mas por algum motivo não pegou seu cartão nos mutirões, pode fazê-lo na sede da Secretaria, localizada na Rua 74, número 423, Setor Central, das 9h às 16h. A lista com os nomes das aprovadas nas três primeiras etapas está disponível no site: https://www.goiania.go.gov.br/renda-familiamais-mulher/.

Já as aprovadas na última etapa, terão seus nomes divulgados no dia 31 de maio. O cronograma das entregas será divulgado em junho.

SAIBA MAIS > Renda Família +Mulher a

O Renda Família +Mulher é o primeiro auxílio financeiro destinado exclusivamente a mulheres que residem em Goiânia e estejam em situação de vulnerabilidade social devido à pandemia de Covid-19. O benefício é pago a mulheres enquadradas em, pelo menos, uma das seguintes situações a

Perderam o emprego e renda a Trabalhadoras informais, autônomas e microempreendedoras individuais a Mulheres recém-saídas de abrigamentos a Mulheres com medidas protetivas em situação de abrigamento a Mães solo (inteiramente responsáveis pela criação dos filhos, sem ajuda do pai, a partir de 16 anos de idade) Informações adicionais são disponibilizadas pelo site oficial da Prefeitura de Goiânia e no perfil da SMPM no Instagram: @secretaria_mulher.