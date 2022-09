Rock in Verse: Canuncia sua primeira experiência dentro do Metaverso

Em 2022, o Rock in Rio vai invadir o Metaverso. Nesta edição, o maior festival de música e entretenimento do mundo inova mais uma vez e lança, em parceria com a Coca-Cola, sua primeira experiência Rock in Rio dentro do Metaverso: o Rock in Verse. Anunciado em uma coletiva de imprensa virtual, o projeto, criado pela agência A-LAB, acontecerá dentro de uma ilha do Fortnite, o quarto game mais jogado do planeta no primeiro semestre de 2022, e que reúne uma comunidade de milhões mundo afora. Neste ambiente totalmente virtual, os fãs poderão acompanhar o streamer Casimiro jogando Fortnite e reagindo em seu canal na Twitch aos 12 espaços inéditos e totalmente inspirados na Cidade do Rock, além de participar de diversos desafios que as atrações propõem. Um dos destaques será a chamada “Running Tracks”, experiência em que o jogador interage com uma música original e exclusiva composta pela dupla de DJs Cat Dealers, que além de serem fãs assíduos de Fortnite, são uma atração confirmada do Rock in Rio e se apresentam no palco New Dance Order no dia 4 de setembro. Outra experiência do mapa que promete sucesso é a “RiRstory Trivia” que vai testar o conhecimento dos jogadores sobre a história do festival. Para entrar no mapa, o código Rock in Verse é 1795-5503-2935.

“O Rock in Rio possui 37 anos de história e, a cada ano, surpreende o público com ações que envolvem o uso de tecnologia, como por exemplo a chegada da GamePlay Arena, espetáculos como a NAVE e Uirapuru, as estruturas e cenografias dos palcos, a skill do Rock in Rio na Alexa e, agora, a entrada do festival no Metaverso, algo que era um grande desejo nosso. Sabemos que a vivência física é insubstituível, mas acreditamos que o presencial e o virtual podem andar lado a lado. Como temos mais pessoas que querem vir para o evento do que a Cidade do Rock realmente comporta, estamos sempre pensamos em ativações que expandem a experiência para este público, que, dessa forma, pode também se relacionar e se divertir de alguma maneira com o festival. É nisso que colocamos todas as nossas energias, pois, assim, as pessoas poderão viver um grande aquecimento da experiência Rock in Rio direto de suas próprias casas. O Rock in Verse será uma forma totalmente inovadora de se relacionar e se divertir com o Rock in Rio”, conta Luis Justo, CEO do Rock in Rio.

O criador da comunidade Fortnite, Derfonte, diz que este foi o projeto mais incrível que ele já realizou. “Desenhar o mapa da primeira experiência Rock in Rio no Metaverso é uma grande honra – esta oportunidade foi uma experiência única para mim. D Estou muito animado para apresentar o Rock in Verse aos jogadores de todo o mundo e ver a reação deles”.

Parceira exclusiva da iniciativa, a Coca-Cola topou o desafio de levar para o Metaverso a experiência pioneira do Rock in Rio. “Em um festival tão inovador e grandioso como o Rock In Rio, os encontros memoráveis e mágicos não poderiam ficar restritos ao mundo físico. Hoje, as experiências de marca têm que extrapolar as plataformas e gerar momentos inesquecíveis para todos os públicos. O Rock in Verse é a prova disso e a oportunidade de conectar pessoas em diferentes lugares e dimensões. Nós da Coca-Cola, que temos a inovação em nosso DNA, já estamos nos comunicando com nossos consumidores intensamente no mundo digital com nossa campanha global The Real Magic, e não havia como não entrarmos nesse projeto. O Rock in Verse ficará na história do festival por esta experiência totalmente imersiva e surpreendente para o público do Rock In Rio viver a magia do festival de onde quer que esteja”, reforça a Adriana Knackfuss, líder da marca Coca-Cola na América Latina.

Ao entrar no mapa do Rock in Verse, que terá o formato inusitado de uma guitarra, o público encontrará um grande pórtico escrito “Rock in Verse”, onde poderão tirar fotos incríveis de seus avatares. Logo depois de passarem o portal do “Let’s Rock”, o primeiro espaço será a chamada “Orbital Spinning”, um lugar para encontrar os amigos e jogar junto com eles desafios de flutuação que acontecem em cima de um grande globo que põe em xeque as leis da física. A segunda parada é no “Running Tracks”, um game no qual os jogadores vão correr por uma extensa mesa de beat, fazendo com que o personagem vá tocando uma música inédita da dupla deDJs Cat Dealers, composta especialmente para a experiência do Metaverso.

Mais a frente no mapa do jogo, terá o “Top Of Pop”, um local mágico dedicado a um dos maiores estilos musicais da atualidade, o pop. Por lá, o desafio será escalar uma enorme pirâmide em um circuito de parkour, em que o avatar vai pulando e se equilibrando nos obstáculos, passando por diversos desafios. Ao subir, o fã vai conhecer diversas curiosidades de momentos emblemáticos do pop no Rock in Rio, até chegar ao topo onde encontrará uma grande pista de dança com vista privilegiada para todo o mapa. Em seguida, o jogador passa pela “Rota para 85”, inspirada no espaço da Rota 85 de dentro da Cidade do Rock, porém avançando para o futuro e sendo convidado a refletir sobre o mundo que se deseja em 2085, quando o Rock in Rio completar 100 anos. Este charmoso espaço mostrará, ainda, por meio de frases os desejos do próprio festival para o futuro. O local dialoga com o propósito do Rock in Rio de “Por um Mundo Melhor”, onde sonha com um futuro mais sustentável para todos. Outra ativação do Metaverso será o “RiRstory Trivia” que vai testar o conhecimento dos jogadores sobre a história do festival, além de fatos e curiosidades sobre a parceria com a Coca-Cola ao longo dos anos.

Passando pelo “Hip Hop’s Gueto”, os gamers encontrarão um grande parque de hoverboard, mostrando o poder da cultura do Hip Hop por meio de manobras radicais e produção de grafites. Na “Surf Coaster” será encontrada uma divertida e animada montanha russa que simula as ondas das praias do Rio de Janeiro, fazendo com que o personagem alcance velocidades inimagináveis. Ao invés do tradicional carrinho da montanha russa, o avatar estará em pé em cima de uma prancha, surfando na montanha russa de uma maneira totalmente inédita e radical. Uma outra atração que promete movimentar o mapa do Rock in Verse é a “Spider Scape”, uma gigantesca aranha labirinto inspirada no visual Heavy Metal e que vai empolgar até os fãs de outros estilos musicais.

Outro espaço que conecta o online com o físico e vai fazer o público se animar ainda mais é o “Virtual + Real Meet Up Room”, um local exclusivo para encontrar artistas e influenciadores. Na extensa lista de atrações do Rock in Verse, também está o “Music & Drive”. O game é para os avatares que buscam por um momento tranquilo e relaxante. Neste ambiente, o público vai passear de carro por um lindo pôr-do-sol, enquanto ouve hits musicais.

Para encerrar, duas atrações imperdíveis no Rock in Verse: Os players passarão por dois espaços com ativações da Coca-Cola. Do alto do “Magic Sky Fall”, uma experiência que vai tirar o fôlego, com uma oportunidade de pular da gigante torre da Coca-Cola instalada no Rock in Verse e voar, simulando uma asa-delta, com uma vista panorâmica e privilegiada, passando por todo o mapa do Metaverso do Rock in Rio. Uma enorme pista de dança também será montada no game. Será no “Coke Studio” que os jogadores poderão se encontrar com diversos players e mostrar seus melhores passos de dança. Por lá, um portal mágico conectará o ambiente virtual com o presencial, com exibições no stand da Coca-Cola na Cidade do Rock. Todos estão convidados! A cenografia tanto do Metaverso, quanto do espaço da marca no festival, será muito similar.

O Rock in Verse é uma experiência criada independentemente no Fortnite e não é patrocinada, endossada ou administrada pela Epic Games, Inc. O jogo Fortnite está disponível para download no PC e Mac, PlayStation4, PlayStation4 Pro e PlayStation 4 Slim, PlayStation 5, Xbox One, Xbox One S, Xbox One S All-Digital Edition, Xbox One X, e Xbox One Series X|S, Nintendo Switch e Switch Lite, Android e IOS.