O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, se desfiliou do partido Republicanos. A desfiliação aconteceu durante reunião no Paço Municipal e contou com a presença de Alexandre Magalhães (DC); Denes Pereira (SOLIDARIEDADE); George Moraes (PDT); Eduardo Macedo (PMB); Thialu Guiotti (Avante); Sabrina Garcez (Republicanos).