Ronaldo Caiado testa positivo para Covid-19

Por meio de nota, a assessoria do governador Ronaldo Caiado (UB) informou que ele testou positivo para a Covid-19 na manhã desta terça-feira, 17. De acordo com o comunicado, o gestor teria apresentado quadro febril desde segunda-feira, 16, e que “antes mesmo do exame, por precaução, o governador já havia cancelado a sua presença numa agenda que teria nesta manhã em Senador Canedo”.

Após a confirmação do resultado, Caiado suspendeu também as agendas de governo desta semana e um encontro que seria realizado no próximo sábado, 21, em Trindade.

Em recuperação, Ronaldo Caiado está isolado e seguindo os protocolos médicos para o tratamento da doença. O governador manterá a população informada sobre seu quadro de saúde e só retomará as atividades públicas quanto testar negativo. A primeira-dama Gracinha Caiado também fez o teste e o resultado foi negativo.