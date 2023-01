Roubos de veículos e de cargas caem mais de 80% em Goiás

Crimes historicamente com grande número de ocorrências em Goiás, os roubos de veículos e roubos de cargas apresentaram redução drástica entre 2018 e 2022, segundo indicadores divulgados na manhã desta quarta-feira, 25, pelo Governo de Goiás.

Os indicadores do Observatório de Segurança Pública do Estado de Goiás e provenientes do Sistema de Registro de Atendimento Integrado (RAI), utilizado por todas as forças de segurança, mostram que, nesse período, os roubos de veículos caíram 85,5%, e os roubos de cargas, 80,7%.

Roubos de veículos e de cargas

No comparativo, enquanto em 2018 houve 10.105 mil carros roubados em Goiás, no ano passado o registro foi de 1.464. Ou seja, a diferença é de 8.641 carros que deixaram de ser subtraídos de seus proprietários. Já o roubo de carga caiu para 84 ocorrências em 2022, ao passo que em 2018 o quantitativo registrado foi de 435.

Outros crimes

O estudo revela ainda que 63 municípios goianos não tiveram nenhum registro de crimes contra o patrimônio, como roubo a residência e comércio. Para o secretário de Segurança Pública, coronel Renato Brum, os números atestam a eficiência das polícias. “Temos uma polícia inteligente, ágil e que tem dado resposta dura ao crime em Goiás”, afirmou.

A redução também foi verificada em casos de roubo a comércio (-75,1%), roubo a transeunte (-74,5%) e roubo à residência (-63,1%). Outro destaque do balanço é o fim do crime de assalto a bancos. No território goiano, o roubo a instituições financeiras caiu 100%. Em 2018, foram 30 casos. Já em 2022, o número foi zerado. Além disso, desde 2019 o estado não registra crimes da modalidade conhecida como “novo cangaço”.

Batalhão Rural

Dados mostram uma queda de 73,4% nos crimes na zona rural, entre 2018 e 2022. O declínio é creditado à criação de um batalhão especializado para atuar exclusivamente na zona rural dos municípios. Os registros apontam 411 crimes em 2018; 352 em 2019; 209 em 2020; 156 em 2021; e 109 em 2022.

CONCURSO PÚBLICO

A perspectiva é que o trabalho das forças de segurança ganhe reforço com a convocação, a partir de fevereiro, de 1.710 policiais aprovados no último concurso público da Polícia Militar. Também estão em andamento concursos para o Corpo de Bombeiros e Polícia Civil, além da previsão de realizar concurso para a Polícia Técnico-Científica.