Seapa disponibiliza Calendário de Eventos do Agro em Goiás 2023

A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), órgão do Governo de Goiás, publicou em seu site (www.agricultura.go.gov.br) o Calendário de Eventos do Agro em Goiás 2023. A página reúne festejos, eventos e simpósios voltados ao setor agropecuário, realizados tanto na capital, Goiânia, quanto no interior do Estado.

Para cada evento, são disponibilizadas informações de data, município, local, entidade realizadora e link externo para mais informações. São atividades enviadas por prefeituras municipais, sindicatos rurais e entidades ligadas ao agro. A página terá atualização constante, à medida que novos eventos sejam cadastrados junto à Seapa. O cadastro pode ser feito por meio do e-mail [email protected].

De acordo com o secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tiago Mendonça, Goiás é um Estado que tem por natureza os festejos ligados ao agro. “Nada mais natural que organizarmos essas informações e disponibilizá-las ao público, para que possam se programar e participar de momentos tão ricos para o nosso setor”, salienta.

Conforme explica o chefe da Comunicação Setorial da Seapa, Fernando Dantas, a publicação busca atender imprensa, empresários e toda a sociedade. “É uma forma do Governo de Goiás promover o setor agropecuário que tem uma rica tradição em eventos, sejam festivos, científicos ou de negócios. Esperamos que com a publicação, mais eventos sejam cadastrados conosco, ampliando ainda mais o alcance dessas informações”, reforça.

O Calendário de Eventos do Agro em Goiás 2023 pode ser acessado pelo endereço: http://www.agricultura.go.gov. br/comunicação/calendário-de- eventos-do-agro-em-goiás-2023. html