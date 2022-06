Sedi abre edital com 147 vagas para Rede de Orquestras Jovem de Goiás

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação (Sedi), está com três editais abertos para o preenchimento de 147 vagas remanescentes da Rede de Orquestra Jovem de Goiás das Escolas do Futuro do Estado de Goiás (EFGs). Os cursos ofertados são gratuitos, na modalidade presencial, e estão disponíveis nos turnos matutino, vespertino e noturno. As inscrições podem ser feitas até o dia 8 de junho, pelo site efg.org.br.

Do total de vagas, a maioria é para aulas de violino (45) e violoncelo (19), mas ainda há oportunidades para viola clássica (18), contrabaixo (17), violão (18), flauta doce (9), oficina de metais (12) e oficina de cordas (9). Os editais contemplam as unidades Luiz Rassi, de Aparecida de Goiânia, José Luiz Bittencourt, Goiânia, e Sarah Kubitschek, localizada em Santo Antônio do Descoberto.

Seleção

Para ingressar na qualificação técnica em prática de conjunto da Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás o aluno deverá preencher os seguintes requisitos: ter idade entre 12 e 28 anos e ter no mínimo dois anos de estudos ininterruptos de instrumento musical.

O critério de seleção adotado para o certame será o de sorteio, de acordo com o número de vagas estabelecidas em cada edital, mais o equivalente a 50% do número de vagas para a formação de um cadastro de reserva.

O sorteio será realizado de modo online e transmitido ao vivo, por meio do canal das Escolas do Futuro do Estado de Goiás no YouTube, no próximo dia 13 de junho. O resultado final da seleção está previsto para ser divulgado no mesmo dia, até às 23h59. As matrículas devem ser realizadas entre os dias 14 e 17 de junho, e o início das aulas será em 20 de junho.