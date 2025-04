Semana começa com frente fria que favorece formação de chuvas

A semana começa com o avanço de uma frente fria pela Região Sudeste do Brasil, que vai favorecer o aumento de nebulosidade em Goiás. Com isso, a combinação de calor e nebulosidade vai favorecer a formação de áreas de instabilidade, com chuvas irregulares em diversas regiões do estado, que poderão vir acompanhadas de rajadas de vento e raios.

De acordo com o Centro Integrado de Meteorologia e Hidrologia de Goiás (Cimehgo), Goiás está sob alerta de chuvas fortes e isoladas, com rajadas de vento de até 60 quilômetros por hora.

Para Goiânia, a previsão é de sol com variação de nebulosidade com possibilidade de chuvas isoladas. A temperatura máxima pode chegar a 31º. O nascer do sol será às 6h28 e o pôr do sol, às 18h.

