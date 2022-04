Semana da Dança do Shopping Cerrado terá oficinas gratuitas

Da redação

Na semana em que se comemora o Dia Internacional da Dança, o Shopping Cerrado oferecerá oficinas gratuitas de diferentes estilos de dança para adultos e crianças. As atividades acontecem de 25 a 28 de abril, mas a programação será encerrada na sexta-feira, 29, com mais uma Sunset Cerrado.

A oferta é de 45 vagas para três oficinas infantis: dança criativa, para crianças de 03 a 07 anos, na segunda-feira, 25, às 18 horas; ballet, para crianças de 03 a 06 anos, na terça-feira, 26, às 18h30; e Tik Tok, para crianças de 06 a 12 anos, na quinta-feira, 28, às 19 horas.

As aulas serão ministradas na SD Ballet, escola especializada no ensino do ballet infantil que fica no piso térreo do mall, próximo às Lojas Americanas, e demandam inscrição prévia pelo link sympla.com.br/semana-da-danca—sd-ballet__1554702.

Já os adultos poderão participar de oficinas de dança do ventre, zouk, stiletto e ritmos/aerobox entre segunda-feira (25) e quinta-feira (28), respectivamente, das 19 às 21 horas. Para isso, basta comparecer na data desejada no Espaço Cerrado em Movimento, que fica no piso térreo, em frente à loja Magazine Luiza.

Sunset Cerrado

A Semana da Dança do Shopping Cerrado será encerrada na sexta-feira, 29, durante a Sunset Cerrado, que acontecerá das 17 às 22 horas, na entrada principal do centro de compras. O evento, que tem o objetivo de proporcionar entretenimento, lazer e cultura por meio de apresentações musicais em um espaço descontraído ao ar livre, também marcará a comemoração do aniversário de seis anos do mall.

Desta vez, o show ficará por conta da cantora Daiana Rison, que veio de uma família de músicos e canta desde os seis anos de idade. Acompanhada por banda, ela interpretará sucessos de Marília Mendonça, Maiara & Maraisa, Zé Neto & Cristiano e Jorge & Mateus, entre outros nomes do sertanejo, inclusive com participação especial do digital influencer Guilherme Ribeiro. Nesta edição, o evento ainda contará com uma pista de dança.

O Shopping Cerrado oferece estacionamento gratuito e fica na Avenida Anhanguera nº 10.790, no Setor Aeroviário, em Goiânia.