Semana da Mulher Empreendedora acontece de 6 a 10 de março no CEITec

A Sala do Empreendedor, localizado no CEITec, realiza de 6 a 10 de março a Semana da Mulher Empreendedora, que abordará entre outras temas o empoderamento feminino, saúde mental e mercado de trabalho. Para as interessadas, as inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo telefone (62) 3902-1222.

De acordo com vice-prefeito e secretário de Indústria, Comércio, Inovação, Trabalho, Turismo e Agricultura, Márcio Cândido, essa é uma ótima oportunidade para que as mulheres conheçam novos horizontes em suas áreas de interesse. “Teremos palestras voltadas ao público feminino para que desenvolvam sua liderança, confiança, saibam seus direitos, deveres, e ingressem no mercado de trabalho de forma mais qualificada”, afirma.

Segundo o Portal do Empreendedor – Empresas & Negócios, 45% dos microempreendedores cadastrados no município são mulheres (14.726). Destaque feminino em áreas de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (78%) e cabeleireiro (75%).

Semana da Mulher Empreendedora

6 de março

13h30 – abertura

14h – Palestra Marcas e Patentes

Palestrante: Marina Moreira

7 de março

14h – Palestra Empoderamento Feminino

Palestrante: Angelita Bento (Sebrae)

8 de março

14h – Palestra Saúde Mental da Mulher

Palestrante: Aléxia Moreira

16h – Palestra Maria da Penha

Palestrante: Professora Ana Valéria

9 de março

14h – Palestra Mulher no Mercado de Trabalho

Palestrante: Angelita Bento (Sebrae)

10 de março

14h – Palestra Segurança da Mulher

Palestrante: Capitão Elizete Jacinta

16h – Palestra Objetivo e Perseverança

Palestrante: Nathália Angatu

Local: Sala do Empreendedor, no CEITec – Av. Professora Zenaide Roriz, número 1350, Bairro Jundiaí