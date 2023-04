Semma reforça fiscalização e apreende carros com som automotivo em Aparecida

Fiscais da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Aparecida (Semma) com apoio da Guarda Civil Municipal e Polícia Militar apreenderam 10 carros com som automotivo neste fim de semana por promoverem poluição sonora e perturbação do sossego público.

Os carros foram apreendidos em residências nos setores Garavelo, Residencial Caraíbas, Serra das Brisas, Pontal Sul, Parque das Nações, Parque Ibirapuera e Jardim Tiradentes. Equipamentos de som mecânico e caixas de som também foram apreendidos pela fiscalização.

“A gente percebeu que o número de denúncias tem aumentado e por isso a fiscalização está sendo intensificada. As penalidades estão mais rigorosas também. Neste fim de semana, por exemplo, a menor multa aplicada foi de R$ 5 mil”, afirma o secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Aparecida, Cláudio Everson.

As equipes também vitoriaram 15 comércios de bebidas, como bares e distribuidoras. Ao todo, 71 denúncias por barulho de som foram registradas neste fim de semana no órgão de fiscalização.

A Central de Atendimento da Semma, que funciona 24h, pode ser acionada pelos telefones 3238-7216/7217 ou enviar mensagem de texto para o WhatsApp 98459-1661.