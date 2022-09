Senador Canedo cria Plano de Contingência para gestão de riscos

Foi realizada a primeira reunião organizada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil para criação do Plano de Contingência – gestão de riscos para o munícipio de Senador Canedo. Participaram representantes de secretaria municipais, além de forças de segurança e do Samu. Entre os assuntos falados, foi abordado o levantamento das áreas de risco, plano de ação e estratégias para criação do gabinete responsável pela elaboração do Plano do Contingência.

O encontro teve a presença do prefeito Fernando Pellozo, primeira dama Simone Assis, a secretária municipal de Infraestrutura, Patrícia Rodrigues, secretária da Saúde Municipal, Ludmyla Maranha, secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, coronel Ramos, entre demais técnicos dos Bombeiros e Polícia Militar.

A principal preocupação é ter um plano de definição para prevenção e/ou redução de danos por desastres naturais, em um sistema multifatorial integrado, para que todas as decisões administrativas, de organização e conhecimentos operacionais sejam tomados de forma uniforme e assertiva.

O Plano de Contingência é feito com base legal. A lei federal nº 12.608, de 2012, inciso VIII, diz que os munícipios pode prover apoio do Estado somando esforços para levantamento das áreas de risco e a elaboração dos planos, assim como na divulgação de protocolos de prevenção e alerta, além das ações emergenciais. O documento deve apontar também responsabilidades.

O coordenador geral da Defesa Civil, Adriano Barcelos, falou da importância da formação de um comitê, para criação de um Plano de Contingência. “Iniciamos as conversações para que temos informações técnicas de cada um dos setores envolvidos, e assim atendermos com eficiência a população numa situação de desastre”, pontuou.

Ação estratégica

O chefe do Executivo, Fernando Pelozzo, destacou a importância de discutir medidas de prevenção e ações caso ocorra desastres em Senador Canedo. “Fico feliz com o empenho dos órgãos para criar o plano e permitir atuar preventivamente. Estruturação importante para proteger a população. Caso ocorra algo, estamos preparados, destacou.