Senador Canedo oferece programa esportivo para pessoas com deficiência

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Senador Canedo (SEMEL) tem um programa especial para fortalecer o Movimento Paralímpico em todos os níveis, fornecendo ferramentas e recursos para fomentar a participação popular. Por meio do projeto de paradesporto, a Semel educa e capacita para atletas, enquanto desenvolve caminhos para eles competirem em todos os níveis até os Jogos Paralímpicos.

“Ao aumentar a participação de atletas, bem como aumentar a profundidade do talento que existe em todos os esportes paralímpicos, o resultado será um movimento muito mais forte, diversificado e impactante”, disse Gleicy Ferreira, secretária da SEMEL.

Apesar dos benefícios da participação no paradesporto e da crescente aceitação para indivíduos com deficiências físicas, permanecem desafios com a aceitação da participação no paradesporto tanto no nível individual quanto no social. A prefeitura de Senador Canedo se dedica a aumentar a existência e os benefícios do esporte para pessoas com deficiência e suas famílias. Para participar do projeto, os interessados devem entrar em contato com a secretaria, pelo número (62) 99267-7362.