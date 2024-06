Servidores da Educação estadual têm mais de 3 milhões de horas de capacitação

Professores e servidores administrativos da rede estadual de educação de Goiás cumpriram mais de três milhões de horas de cursos de capacitação no último semestre. Esse resultado expressivo representa uma média de 75 horas por colaborador da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), indicando uma significativa mudança na cultura organizacional da pasta, promovida pelo Auxílio Aprimoramento do Governo de Goiás, implementado em 2022.

“É uma diferença substancial em comparação ao número de horas que recebíamos antes da implementação do benefício. A maioria das coordenações regionais atingiu 95% de adesão aos cursos. A cultura agora é de estudo e especialização constante”, destaca Joaquim Trindade, ouvidor da Seduc. Ele explica que os servidores devem apresentar os certificados dos cursos semestralmente.

Para facilitar a adesão, a Seduc prorrogou o prazo de entrega dos certificados para o dia 30 de agosto, estendendo o limite anterior de 31 de junho. Os cursos abrangem temas como administração pública, combate ao racismo e ao assédio sexual, pedagogia inclusiva e acessibilidade escolar.

Benefício para Todos

O Auxílio Aprimoramento oferece um valor mensal fixo de R$ 500 para todos os servidores da Seduc – efetivos, comissionados e temporários – que comprovarem a realização de cursos em sua área. O envio dos certificados é semestral, em junho e dezembro. Servidores administrativos precisam comprovar, no mínimo, 20 horas de capacitação por semestre; professores, 40 horas.

Os cursos são oferecidos pelo Centro de Estudo, Pesquisa e Formação dos Profissionais da Educação (Cepfor) e pela Escola do Governo do Estado de Goiás. Os servidores podem também optar por cursos de instituições privadas e conveniadas. Declarações de cursos de graduação, especialização, mestrado ou doutorado em andamento também são aceitas.

Progressão mais rápida

Antes do auxílio, a progressão de categoria dos professores era um processo mais lento, ocorrendo a cada três anos com a comprovação de 120 horas de cursos. A cada progressão horizontal, o salário aumentava 2%. Com o Auxílio Aprimoramento, essa progressão é mais rápida e automática, desde que o servidor cumpra as certificações semestralmente. Servidores que atenderam todos os requisitos desde 2022 já receberam um acréscimo de 15 mil reais em seus salários.