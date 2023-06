Shopping amplia quadro de colaboradores

Estão disponíveis oportunidades de trabalho no período vespertino e noturno, incluindo finais de semana e feriados, para diversas vagas na empresa Flamboyant. Os cargos variam de auxiliar de conservação a encarregado de conservação e mecânico de ar condicionado.

Para se candidatar, é necessário possuir o ensino fundamental completo para a vaga de auxiliar de conservação, enquanto para as demais vagas é exigido o ensino médio completo. Além disso, é imprescindível ter experiência nas áreas correspondentes.

Se você está interessado em aproveitar essa oportunidade, há duas maneiras de se candidatar. A primeira é enviar seu currículo para o e-mail [email protected] ou entrar em contato por meio do número de WhatsApp (62) 99700-1316. A segunda opção é realizar o cadastro na aba “Trabalhe Conosco” do site www.flamboyant.com.br.

Vale ressaltar que os horários de trabalho variam de acordo com as vagas. Para o cargo de encarregado de conservação, o horário é das 13h até as 22h18, enquanto para o cargo de mecânico de ar condicionado, o horário é das 14h40 até as 23h00.

Se você deseja se candidatar a alguma dessas vagas, recomendo que entre em contato por e-mail, WhatsApp ou acesse o site mencionado para obter informações adicionais sobre o processo seletivo e possíveis requisitos específicos. Aproveite essa chance de fazer parte da equipe da Flamboyant e contribuir para o sucesso da empresa. Boa sorte!