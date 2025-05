Sino Vox Patris (A voz do pai) já está em terras goianas

O maior sino do mundo já está em solo goiano. Batizado de Vox Patris, expressão em latim que significa “A voz do Pai”, o monumento de 55 toneladas fez uma breve parada em um posto de combustíveis em Cristalina (GO), nesta quinta-feira (29), antes de seguir viagem rumo à Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade. A chegada está prevista para o próximo domingo, 1º de junho.

Fabricado na Polônia, o sino foi trazido ao Brasil pelo porto de Santos (SP) e agora atravessa o país por rodovias federais, escoltado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Ao longo da noite, o comboio deve pernoitar no Distrito Federal, nas imediações do posto da PRF na BR-040, em Santa Maria.

A instalação do Vox Patris marcará um novo capítulo na história da devoção ao Divino Pai Eterno. Com 4 metros de altura e quase 5 metros de diâmetro, o sino será fixado na nova Basílica de Trindade, atualmente em fase final de construção. O projeto integra os preparativos para a Romaria 2025 e tem mobilizado fiéis de todo o país.

Além do simbolismo espiritual, o transporte do sino Vox Patris representa um desafio logístico, exigindo planejamento, cuidados com a segurança viária e suporte técnico ao longo do trajeto.

Sinos menores

Os sinos São João e São Lucas desembarcaram na segunda-feira (25), às 8h, na Avenida Manoel Monteiro, em Trindade. Após a recepção, eles seguiram para o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, onde serão preparados para compor o campanário do novo Santuário do Divino Pai Eterno, atualmente em construção.

Produzidos na Polônia pela empresa Rudch Bells & Clocks, os sinos pesam 9,6 e 5,6 toneladas, respectivamente. O transporte até o Brasil foi realizado pela empresa Windlog, especializada em logística internacional, que coordenou toda a operação de travessia marítima e terrestre até Trindade.

O campanário do novo Santuário será composto por três sinos: São João, São Lucas e o Vox Patris, que está previsto para chegar a Trindade no dia 1º de junho. Com 55 toneladas, o Vox Patris é reconhecido como o maior sino de badalo do mundo e completará a harmonia sonora que marcará as celebrações na Capital da Fé.

