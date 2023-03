SMS Aparecida reforça importância da água potável e higiene para saúde

No mês do Dia Mundial da Água (Celebrado em 22 de março), a Secretaria de Saúde de Aparecida (SMS) intensifica, em toda a rede, ações educativas sobre práticas de higiene, amplia o monitoramento de doenças diarréicas agudas, principalmente em crianças menores de um ano.

Além disso, reforça a identificação de regiões com maior vulnerabilidade e a integração entre as vigilâncias ambiental, sanitária e epidemiológica. Além disso, o órgão promove orientação e distribuição de hipoclorito de sódio 2,5% às famílias que não possuem acesso à água tratada.

As atividades terão mais ênfase no Dia D da campanha, em 28 de março, especialmente nas regiões com maior incidência de casos de doenças diarreicas. O ponto de apoio com orientação sobre meios alternativos para purificação da água e análise hídrica será na Unidade Básica de Saúde (UBS) Colina Azul.

Na mobilização, os agentes de combate a endemias (ACE) distribuirão hipoclorito de sódio 2,5% e realizarão orientações sobre o consumo seguro de água nas demais regiões da cidade.

Dia Mundial da Água

A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 21 de fevereiro de 1992 para promover ações e reflexões sobre o significado da água para a vida no Planeta.

“As doenças diarréicas estão entre as maiores causas de morbidade e mortalidade e a transmissão delas e de outros males implicam, dentre outros fatores, na associação de determinantes sociais e ambientais tais como água não potável, saneamento inadequado, precipitação das chuvas e higiene precária”, afirma a superintendente de Vigilância em Saúde, Daniela Ribeiro.