Tauá Resort Alexânia faz ação promocional no Dia do Cliente

Nesta quinta-feira, 15, o Tauá Resort Alexânia promove o Dia do Cliente, oferecendo diárias com até 20% de desconto para hospedagem em período selecionado.

O resort está localizado na cidade de Alexânia e possui foco no turismo familiar, dispondo de piscinas aquecidas, brinquedão aquático com toboáguas para crianças, quadras esportivas, sala de cinema, pista de boliche, salão de jogos, restaurantes e brinquedotecas, além de programação de lazer com shows e gincanas e recreação infantil todos os dias.

O empreendimento mais novo da rede hoteleira fica a 50 minutos de Brasília e 1h20 de Goiânia, e seus hóspedes podem passar o dia em 15 jacuzzis com vista para a mata do cerrado, além de piscinas aquecidas e SPA. Assim como os demais resorts da rede, ele tem a Jota City, chamada de “a metrópole do futuro”. É uma cidade feita para crianças com oficinas e brincadeiras com viés educativo.

Férias e Carnaval

Os descontos serão válidos para períodos selecionados de setembro a junho de 2023. As datas incluem períodos em dezembro e janeiro, feriados do mês de novembro, Natal, Carnaval e muitos fins de semana.

Um dia de promoção

O desconto será aplicado automaticamente à meia noite do dia 15 no site da Rede Tauá de Hotéis, e fica no ar somente neste dia. Nas redes sociais, a empresa está divulgando todas as informações sobre a promoção.

Para saber mais sobre a promoção, acesse o site do Tauá.