TCE-GO acompanha a construção do Complexo Oncológico do Estado

O conselheiro Sebastião Tejota, do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO), visitou na sexta-feira, 24, o canteiro de obras do Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (Cora). A unidade hospitalar, quando concluída, terá cerca de 45 mil metros quadrados, com 148 leitos de internação, centro cirúrgico, farmácia e centros de exames por imagem e de infusão quimioterápica, cuja obra está avaliada em mais de R$ 420 milhões. A previsão de entrega da primeira etapa, a ala infantil, é de 18 meses.

Segundo Tejota, relator do processo no TCE-GO, a intenção é fiscalizar de perto todas as fases de execução da obra. “O acompanhamento concomitante vai permitir que o Tribunal tome as medidas corretivas tão logo os eventuais problemas sejam detectados. Esse modelo de fiscalização contribui para evitar qualquer medida coercitiva que venha interromper o curso da obra, assegurando que seja executada dentro do prazo, com boa técnica, qualidade e preço de mercado”, disse, destacando a importância da iniciativa para a população goiana.

A construção do complexo hospitalar está sendo viabilizada em virtude de uma parceria com a Fundação Pio XII, organização da sociedade civil que mantém o Hospital de Amor de Barretos-SP (matriz) e outras filiais em todas as regiões do país. A unidade está sendo erguida em área de 175.297,98 m² às margens da BR-153 (próxima ao Aeroporto Internacional Santa Genoveva), doada pela União, avaliada em R$ 51.375.865,42.

O conselheiro Tejota estava acompanhado do secretário de Controle Externo, Sérvio Túlio Teixeira, do gerente de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia, Ricardo Souza Lobo, e técnicos do Tribunal. Da Goinfra, estavam presentes o presidente Lucas Vissotto. o assessor técnico Flávio Reis e equipe técnica. Pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), acompanharam a visita a gerente de Engenharia Cinthia Rachid e o coordenador de Engenharia Clínica Pedro Vaz. Representando a Fundação Pio XII, os engenheiros Diogo Benedetti e Estéfano Benedetti.

O engenheiro Nilson Antônio da Silva, servidor da Goinfra nomeado como superveniente junto à SES e Fundação Pio XII, avalia que a presença do TCE-GO durante a execução da obra vai contribuir para diminuir a burocracia e agilizar os procedimentos. “Se fosse possível esse acompanhamento em todas as obras do Estado seria muito importante para a solução dos problemas à medida que forem surgindo”, destacou.