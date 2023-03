Tecnoshow Comigo 2023 terá exposição com cerca de mil animais

Palestras, apresentação de novas tecnologias, exposição e dinâmicas de animais, assim como comercialização de produtos e de equipamentos são atrações previstas para a área de pecuária na Tecnoshow Comigo 2023. De 27 a 31 de março, o público que visitar o Centro Tecnológico COMIGO (CTC), em Rio Verde (GO), poderá conhecer raças de equinos, muares, bovinos de corte e de leite, ovinos, peixes e até abelhas. Aproximadamente mil animais estarão em exposição, sendo que a maioria, disponível para comercialização.

Na parte de dinâmicas e palestras, estão programados temas como uso de aeradores na piscicultura, produção de tilápias em tanques escavados seguindo o modelo produtivo paranaense, produção de ovos caipira, conexão certa com a pecuária do futuro, técnicas de produção de frango caipira, Horsewomanship – como obter o melhor do seu cavalo, desafios e benefícios no controle de parasitas em vacas lactantes e curso básico de rédeas.

Segundo o coordenador da área de pecuária da Tecnoshow Comigo, José Vanderlei, vários assuntos estarão em discussão na feira para contemplar diferentes públicos que têm interesse pelo setor pecuário. Ele cita que também serão discutidos assuntos como uso de tecnologias impulsionando resultados para a pecuária: monitoramento, precisão, controle-automação, transparência, segurança, lucratividade, tomada de decisão e resultados de quem usa, etapas da doma gaúcha, como produzir silagens de alta qualidade, pecuária de corte: como definir um programa nutricional que busque a melhor rentabilidade, iniciação no boi mecânico, Superpec corte e leite, além de doma racional, manejo de bovinos e uso de cães no auxílio do trabalho no campo.

No caso deste último, serão cães das raças Border Collie e Pastor Maremano. Os animais, entre adultos e filhotes, vão participar de apresentações de pastoreio e condução de rebanho. “Essa prática é algo em crescente uso no campo, apesar de não ser, ainda, famosa no Centro-Oeste”, avalia José Vanderlei.

Sobre a Tecnoshow Comigo

Com a proposta de auxiliar o produtor rural, a COMIGO iniciou, em 2002, o trabalho de geração e difusão de tecnologias agropecuárias, em Rio Verde, numa área que hoje ultrapassa 170 hectares (área total do CTC). Neste local, a cooperativa promove experiências tecnológicas o ano todo, em parceria com diversas instituições de pesquisa, de ensino e outras empresas, e realiza a Tecnoshow. A diversidade é uma marca registrada do evento. São máquinas e equipamentos agropecuários, plots agrícolas, animais das mais variadas espécies, palestras técnicas e econômicas, ações socioambientais e dinâmicas de pecuária, entre outros produtos e serviços. Trata-se de uma extensa vitrine de tecnologias para o homem do campo, seja pequeno, médio ou grande produtor.