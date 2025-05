Termina a cirurgia de separação das gêmeas Eliza e Yasmin

O Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad) informa que a cirurgia de separação das gêmeas siamesas Eliza Vitória e Yasmin Vitória foi concluída com sucesso às 13h02 desta terça-feira (13). Agora, as pacientes serão encaminhadas à Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde já aguardam as equipes multiprofissionais para o início do acompanhamento pós-operatório.

O procedimento de separação, conduzido pela equipe de cirurgia pediátrica do Hecad, coordenada pelo médico Zacharias Calil, teve duração de quase 5 horas e envolveu diferentes etapas cirúrgicas, incluindo a separação do fígado e a reconstrução das estruturas abdominais das pacientes.

O caso é considerado de alta complexidade devido à idade das pacientes, recém-nascidas com apenas 34 dias de vida, e ao compartilhamento de estruturas abdominais. Embora a separação tenha sido realizada com êxito, o pós-operatório exige cuidados intensivos e vigilância contínua, dessa forma, as meninas seguem assistidas 24 horas por uma equipe altamente especializada.

Outro caso

Esta foi a segunda cirurgia de separação de gêmeas siamesas realizada em menos de uma semana. No sábado, a mesma equipe do Hecad realizou com sucesso uma delicada cirurgia de separação das gêmeas siamesas Kiraz e Aruna. O procedimento foi conduzido pelo cirurgião pediátrico e deputado federal Zacharias Calil (UB-GO), referência nacional em operações desse tipo.

As irmãs permanecem internadas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com quadro clínico estável, conforme boletim divulgado neste domingo (11) pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO). Ambas seguem em ventilação mecânica e em dieta zero, sendo monitoradas continuamente por uma equipe multiprofissional. O período pós-operatório é considerado crítico.

Goiânia institui Dia da Conscientização sobre a Síndrome de Edwards no calendário oficial