Termina nesta segunda inscrições para o concurso de oficiais da PM

Termina na próxima segunda-feira, 06, o período de inscrições para o concurso público para oficiais da Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO). A inscrição deverá ser feita somente on-line, no site do Instituto AOCP (www.institutoaocp.org.br). São ofertadas 100 vagas para cadete e 50 vagas para 2° tenente (médicos, odontólogos e psicólogos). Os salários iniciais variam de R$ 8.433,73 a R$ 13.901,60.

O valor da taxa é de R$ 130. Para concorrer aos cargos é necessário ter formação superior em Direito, para cadetes, ou formação específica para cada função, no caso de 2° tenente. A idade máxima para concorrer a uma vaga é de 32 e 35 anos, respectivamente.

As provas objetiva e discursiva serão aplicadas nos dias 17 de julho, para cadetes; e 24 de julho, para o cargo de 2° tenente. A seleção prevê ainda testes de aptidão física e de habilidade específica; avaliação médica e odontológica; avaliações psicológicas e de vida pregressa. A previsão de publicação do resultado final é março de 2023.

As vagas para 2° tenente são distribuídas por profissão. São 33 vagas para oficial médico nas seguintes especialidades: clínica geral, cardiologia, cirurgia geral, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, ginecologia/obstetrícia, médico do trabalho/perícia médica, neurologia, ortopedia, pediatria, pneumologia, psiquiatria e reumatologia. Para oficial odontólogo são 13 vagas – para clínica geral, endodontia e cirurgia bucomaxilofacial. Por fim, há ainda quatro vagas para oficiais psicólogos.

O edital completo do concurso está disponível no site do Instituto AOCP, responsável pelo certame.