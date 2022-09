Teuto conquista o segundo lugar na categoria Farmacêutico e Beleza

Há mais de 75 anos sendo referência para o mercado nacional e internacional, o Laboratório Teuto foi destaque na 49ª edição da Melhores e Maiores da Revista Exame. A empresa aparece em segundo lugar nacional e a primeira do Centro-Oeste na categoria Farmacêutico e Beleza, deste ano. A indústria, sensibilizada pelo terceiro Desafio Global de Segurança do Paciente, lançado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), investe continuamente em pessoas, inovação, ciência e tecnologia.

“A Melhores e Maiores de 2022 avaliou empresas de capital aberto ou com dados públicos, a exemplo das demonstrações contábeis no Diário Oficial dos estados, balanços divulgados em fontes fidedignas e veículos de comunicação de grande circulação. Por isso, destacamos empresas como o Laboratório Teuto, que faz diferença para o mercado brasileiro”, destaca Daniela Serafim, Diretora de Publicidade da Exame.

O laboratório empregou, no primeiro semestre deste ano, mais de 600 colaboradores. Com o foco no desenvolvimento de novos produtos, a empresa está com mais de 80 vagas abertas para preencher já nos próximos três meses. “As vagas são para as áreas produtivas da empresa, de garantia da qualidade e engenharia, todas com qualificação para nível médio, técnico e superior, com a contratação imediata. Visando a composição de times diversos, a companhia oferece também vagas para Pessoas Com Deficiência (PCD’s)” indica a gerente de Recursos Humanos do Teuto, Michelle Feitosa.

Solução completa em saúde, o mais completo parque farmacêutico da América Latina, que há mais de sete décadas é sinônimo de qualidade e confiança, possui mais de 750 apresentações, entre medicamentos de referência, genéricos de marca (similares equivalentes – EQ’s), MIP’s (medicamentos isentos de prescrição), linha hospitalar, suplementos alimentares, cosméticos e produtos para a saúde. Nos próximos anos, está programado o lançamento de mais de 220 novas apresentações.

“O Teuto tem como propósito, engajar pessoas e compartilhar valores por um mundo melhor e mais saudável. Criando valor para fornecedores, colaboradores, clientes, parceiros, pacientes e a sociedade”, avalia Ítalo Melo, Presidente do Conselho de Administração do Laboratório Teuto.