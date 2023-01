Três novos secretários tomam posse nesta terça-feira, em Aparecida de Goiânia

Na manhã desta terça-feira,17, o prefeito de Aparecida de Goiânia, Vilmar Mariano (Patriota), empossa três novos secretários. As primeiras mudanças no primeiro escalão da gestão municipal serão realizadas na Articulação Política, Ciência, Tecnologia e Inovação e Indústria e Comércio. A posse do novo secretário de Indústria e Comércio será na sede da Associação Comercial e Industrial de Aparecida. Já os secretários de Ciência, Tecnologia e Inovação e de Articulação Política tomam posse às 9h30, no Espaço Multiuso da Cidade Administrativa Maguito Vilela.

Indústria e Comércio

Indicado pela Associação Comercial e Industrial de Aparecida de Goiânia, o contador Felismar Antônio Martins vai assumir a Secretaria Municipal de Indústria e Comércio. Felismar já chefiou a mesma secretaria entre 1997 e 2004 na gestão do ex-prefeito Ademir Menezes. Foi superintendente da folha de pagamento no governo estadual, diretor administrativo da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) e vogal da Junta Comercial do Estado de Goiás (Juceg). É conselheiro membro do Colegiado de Recurso Tributário de Aparecida e diretor-secretário da Aciag.

Articulação Política

Quem assume a Secretaria de Articulação Política é o ex-deputado estadual por três mandatos Marlúcio Pereira. Ao longo da carreira política, ele ocupou cargos importantes na cidade. Marlúcio foi vereador, secretário em diferentes gestões e também vice-prefeito. Além disso, foi ainda suplente de senador.

Em 1994, foi secretário de Administração. Dois anos depois, em 1996, foi titular da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Em 1998, Marlúcio foi secretário de Ação Urbana. No ano seguinte, em 1999, foi chefe de gabinete do ex-prefeito Ademir Menezes.

Com 1.704 votos foi eleito vereador no pleito de 2000. Nas eleições seguintes, em 2002, foi eleito suplente de senador juntamente com a candidata eleita Lúcia Vânia.

Foi eleito vice-prefeito de Aparecida de Goiânia na chapa liderada por José Macedo, em 2004. Dois anos depois, em 2006, foi eleito deputado estadual.

Em 2013, é efetivado na Assembleia Legislativa, em razão da renúncia do titular da vaga, deputado Hildo do Candango, que foi eleito prefeito de Águas Lindas de Goiás. Nas eleições de 2010, Marlúcio ficou na terceira suplência.

Marlúcio também atuou no secretariado do ex-prefeito Gustavo Mendanha. Por último, se desincompatibilizou da Secretaria de Desenvolvimento Econômico para atuar como um dos coordenadores da campanha eleitoral de Mendanha.

Ciência, Tecnologia e Inovação

Sandro Christopher, que é servidor de carreira da Guarda Civil Municipal (GCM) e estava liderando o Gabinete de Gestão Integrada (GGIM), vai assumir a Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. A pasta é responsável, entre outras atribuições, pelo projeto ‘Cidade Inteligente’. Na administração do ex-prefeito Maguito Vilela foi secretário de Defesa Social.