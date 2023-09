TSE determina cassação de mandato de Paulo Henrique da Farmácia

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou a cassação imediata do mandato do vereador Paulo Henrique da Farmácia (Agir) da Câmara Municipal de Vereadores de Goiânia. A Corte indicou fraude do percentual mínimo de candidaturas femininas do Partido Trabalhista Brasileiro (PTC) durante as eleições de 2020 e pediu a recontagem dos votos.

O advogado Bruno Pena, que defende Paulo Henrique, disse que vai entrar com mandado de segurança para garantir a permanência do vereador no mandato até o julgamento do agravo interno pelo colegiado da corte.