Último mês para contribuinte anapolino participar do Refis 2022

Os contribuintes anapolinos que estão inadimplentes podem tirar como exemplo a atitude de Jeová para conseguir as vantagens que o programa de Benefícios Fiscais (Refis 2022) oferece, como abatimento de desconto de juros e multas no percentual de 100%, no caso de pagamento à vista, além da forma parcelada, com até 95%.

Os interessados devem ficar atentos ao prazo, pois a partir de hoje, 1º de setembro, resta apenas um mês para fazer as negociações. A adesão poderá ser feita presencialmente no Rápido do Anashopping, no Procon Anápolis e no Centro Administrativo. Porém, segundo a Receita, a melhor forma de fazer a negociação é a virtual. Basta acessar o Zap da Prefeitura, clicar na opção Rápido e, em seguida, em Refis 2022 e IPTU.

O diretor da Receita, Olisomar Pereira Pires, disse que esta é uma oportunidade excelente para o contribuinte que quer se ver livre da dívida constituída até 2021, com a redução expressiva desses valores. “O benefício é amplo, traz uma vantagem muito grande nesse momento, porque nós temos a possibilidade de parcelamento em 60 vezes. Então a população anapolina deve buscar a adesão a esse benefício nesse momento para evitar problemas futuros.”

Após a extinção desse programa, as medidas de execução fiscal serão tomadas. De acordo com o diretor da Receita, as mesmas contemplam ajuizamento de ações fiscais junto ao poder judiciário, protesto do título em cartório, e a negativação do CNPJ e CPF junto aos cartórios de protesto. “São ações que visam realmente garantir o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal por parte da gestão pública anapolina, e também fazer com que o contribuinte saiba a importância da adesão ao Refis”, concluiu.