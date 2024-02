Uso do cinto de segurança salva três pessoas em acidente

Na manhã deste sábado (10), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a um acidente ocorrido na BR-070, no município de Piranhas, região oeste de Goiás, em que um carro saiu da pista e capotou. No veículo, estavam pai, mãe e uma menina.

De acordo com levantamentos preliminares, o acidente ocorreu por volta de 09h da manhã deste sábado, em trecho de reta e com tempo seco no momento. O veículo, modelo Chevrolet Prisma, saiu da pista e em seguida capotou por sucessivas vezes e foi parar no interior de uma propriedade rural. No banco de trás, a criança de três anos era transportada no dispositivo de segurança adequado, na cadeirinha e saiu ilesa. O motorista, de 30 anos, pai das criança, e a mãe, de 27, que estavam de cinto de segurança tiveram ferimentos leves.

A Polícia Rodoviária Federal utiliza o caso como uma prova da importância de estar atento aos itens de segurança de uso obrigatório no veículo. Além do cinto de segurança para jovens e adultos, também é importante se atentar para os itens de segurança adequados para cada idade. Confira abaixo:

Até 1 ano Bebê conforto;

De 1 a 4 anos Cadeirinha;

De 4 a 7,5 anos Assento de elevação;

De 7,5 a 10 anos: cinto de segurança no banco traseiro.

Após 10 anos ou crianças com altura superior a 1,45m: já podem ser transportadas no banco dianteiro, sempre com cinto de segurança.