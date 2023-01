Van do Procon Anápolis inicia agenda de atendimentos deste ano

Levando atendimento móvel aos bairros com maior volume de reclamações, a van do Procon Anápolis inicia o cronograma de 2023. O serviço é o mesmo oferecido na sede do órgão, onde a equipe tira dúvidas dos consumidores, dá orientações e recebe denúncias. A primeira região beneficiada será o Conjunto Habitacional Filostro Machado Carneiro. A van ficará em frente à Escola Municipal Ayrton Senna da Silva, de segunda-feira (16) a sexta-feira (20), das 9h às 16h.

“Descentralizar os serviços oferecidos com esse atendimento da unidade móvel é importante para alcançar ao máximo a população anapolina”, comenta o diretor do Procon Anápolis, Wilson Velasco.

O próximo local a receber a van itinerante será a Praça Americano do Brasil, localizada no centro de Anápolis, entre os dias 23 e 27 de janeiro. Já dos dias 30 de janeiro a 3 de fevereiro, a região contemplada será o Setor Industrial Munir Calixto, em frente ao Posto de Saúde da Família Munir Calixto, ambos no mesmo horário.