Vapt Vupt realiza mais de 6,5 milhões de atendimentos em 2022

O número atendimentos realizados em 2022 nas mais de 70 agências do Vapt Vupt, no Estado, já é superior a 6,5 milhões. O resultado é fruto do investimento permanente do Governo de Goiás em iniciativas para aperfeiçoar e democratizar os serviços estaduais. Nos últimos dois anos, a gestão aplicou mais de R$ 11 milhões para melhoria das estruturas das unidades, que inclui reformas, mudança de local para prédios mais adequados às necessidades do usuário e aquisição de mobiliários novos.

A atual gestão criou nove agências novas, quatro delas foram inauguradas neste ano em Crixás, Hidrolândia, Jussara e Novo Gama. Além das inaugurações de 2022, nos anos anteriores foram criadas novas agências em Goiânia, Campos Belos, Itapaci e São Luís de Montes Belos.

Desde 2021, 36 agências passaram por algum tipo de intervenção para melhorar a prestação de serviços à população, seja reforma ou mudança de local de atendimento. Para o titular da Secretaria da Administração (Sead), Alexandre Demartini, os números evidenciam o compromisso do Governo de Goiás com a qualidade dos serviços disponíveis à população.

“Reflete o esforço do governo em aperfeiçoar e democratizar os serviços estaduais. Ações efetivas de uma gestão que prioriza a relação com os sete milhões de goianos. Alcançamos, assim, levar eficiência e agilidade na prestação dos atendimentos ofertados”, avalia o secretário.

Avanços para o cidadão

A implantação do agendamento prévio para os serviços ofertados nas agências, realizado pelo portal www.vaptvupt.go.gov.br, permitiu distribuir melhor a demanda dos atendimentos. Para o usuário, significa menor tempo de espera e a certeza de ser atendido na data e horário agendados. Da triagem, na chegada à unidade, até o atendimento no guichê, o usuário aguarda menos de dez minutos em média

Só na ação referente à aquisição de mobiliários, o Governo de Goiás investiu mais de R$ 7 milhões em mais de três mil itens e em 262 condicionadores de ar para atender praticamente todas as agências. Foram trocados também 500 computadores. As unidades receberam ainda balcões, armários e bebedouros.

Expresso

O governador Ronaldo Caiado lançou, em maio de 2021, o novo programa de atendimento ao cidadão, o Expresso. A plataforma oferece mais de 100 serviços da gestão estadual, todos disponíveis por meio virtual.

O Expresso engloba diversos canais de atendimento: o portal único (expresso.go.gov.br), totens de autoatendimento (Expresso Totem), balcões de atendimento – em parceria com as prefeituras, que disponibilizam local e servidor para o atendimento presencial (Expresso Balcão); atendimento nas agências dos Correios (Expresso Correios) e aplicativo de celular (Expresso Goiás). Dessa forma, todos os municípios contam com pelos menos um ponto de prestação de serviços do programa.