Voluntários de Coração recebe centenas de roupas de bebês confeccionadas em projeto social

O Programa Voluntários de Coração recebeu na segunda-feira, 29, a doação de 432 peças de roupas de bebê do projeto Mais Um Sem Dor, uma iniciativa do Ministério Público do Trabalho em Goiás (MPT-GO), em parceria com o Senai.

As peças foram produzidas pelas alunas do curso de corte e costura ofertado pelo projeto, que promove qualificação técnica e encaminhamento ao mercado de trabalho de pessoas em vulnerabilidade socioeconômica, como travestis, mulheres trans, negras, vítimas de violência, imigrantes, refugiados e quilombolas.

“Destinamos a nossa produção para as pessoas que mais precisam. E além de ensinar a essas mulheres uma nova profissão, possibilitando a recolocação no mercado de trabalho, podemos também ajudar famílias em nosso município”, comentou a professora Fernanda Francisca Vaz.

As roupinhas irão compor os kits maternidade produzidos pela equipe técnica do programa, com doações de outros itens, a exemplo de bolsas, fraldas descartáveis e alimentos. As mulheres beneficiadas são referenciadas pelo CRAS e acompanhadas pela equipe da Unidade Básica de Saúde.

As interessadas em receber as doações do Voluntários de Coração devem procurar o CRAS mais perto de sua região. E para quem quiser fazer a doação de kits enxoval, pode entrar em contato com a equipe do programa pelo telefone (62) 3902-1241.