A estranha demissão de Wagner Mancini

Dia desses, o técnico Wagner Mancini afirmava em entrevista coletiva que pretendia continuar no Goiás para 2025. Segundo ele, seu desejo era iniciar a temporada e participar da montagem do elenco porque assim poderia obter melhores resultados na próxima temporada. De repente, Mancini surge em nova coletiva para comunicar seu desligamento do Goiás Esporte Clube. Pior, comunicou primeiro a imprensa, para depois dar conhecimento de sua decisão ao Diretor de Futebol Lucas Andrino.

Como é do conhecimento de todos, Lucas Andrino defendia a permanência de Mancini para a próxima temporada. Sua vontade não prevaleceu porque nos bastidores, um grupo de Conselheiros trabalhava para a volta de Jair Ventura ao comando técnico do alvi-verde. Mancini tomou conhecimento dos contatos que estavam sendo mantidos com o ex-técnico esmeraldino, não gostou e pediu para sair. O problema é que a inesperada decisão de Wagner Mancini desagradou Lucas Andrino, que também pode deixar o clube.

Jair Ventura a tem um perfil que agrada Conselheiros e torcedores. Dinâmico e muito participativo no banco de reservas, difere de Wagner Mancini, sempre calmo, de fala mansa, não demonstrando capacidade para motivar o elenco em momentos de adversidades. Mas é só impressão, Mancini demonstrou isso nas últimas rodadas da Série B, quando o Goiás conquistou uma série de sete partidas sem perder. Está saindo porque percebeu que não era unanimidade.

Com o desenrolar desses acontecimentos, imagina-se que o ambiente nos bastidores do Goiás não seja dos mais tranquilos. Talvez hostil para a permanência de Lucas Andrino. Parece mais favorável para o crescimento daqueles que trabalham para a volta do sistema presidencialista, entre eles, o ex-presidente Paulo Rogério Pinheiro.

Essa nova mudança de estatuto está sendo costurada por um grupo de Conselheiros que discordam da mudança imposta pelo ex-presidente do Conselho Deliberativo Edmo Pinheiro, principalmente pela maneira como tudo aconteceu, sem tempo para o debate e o consequente amadurecimento da idéia. Espera-se que, com essa mudança, o ambiente na Serrinha seja pacificado, pois é momento de planejar e executar o planejamento para 2025. O próximo ano é muito importante para o Goiás, precisa ser campeão goiano e o mais importante, alcançar o acesso para a série A do campeonato brasileiro.