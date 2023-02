Abertas inscrições para 1ª etapa do Circuito Aparecidense de Esporte de Areia

As inscrições para 1ª etapa do Circuito Aparecidense de Esporte de Areia será aberta segunda-feira,13, e serão encerradas no dia 8 de março. A competição será realizada pela Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Semel) em parceria com arenas espalhadas pela cidade.

As Duplas interessadas em participar da competição podem se inscrever no vôlei ou futevôlei. A etapa inaugural do circuito será realizada na ‘Arena Nossa Praia’ na Avenida Brasil, no Jardim Belo Horizonte, entre os dias 3 e 4 de março.

As inscrições para primeira etapa devem ser feitas na ‘Arena Nossa Praia’ ou ainda na sede da Semel localizada na Rua São Miguel Arcanjo QD 01 LT 02 Setor Central. Informações sobre a competição podem ser obtidas pelos telefones 9 8316-2616 ( Douglas ) ou 35451270 (Coordenação de Esporte Especializado ).

Futevôlei

Serão aceitas inscrições de atletas amadores e ao menos um jogador deverá ser morador de Aparecida de Goiânia. Além disso, serão consideradas aptas para competição as duplas de nível Intermediário ou de série c.

Vôlei

Serão aceitas duplas de nível iniciante ou intermediário. Também é exigido que ao menos um atleta seja morador de Aparecida.